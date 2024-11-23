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Giriş Tarihi: 23.11.2024 15:48 Son Güncelleme: 23.11.2024 15:59

Plastik fabrikasındaki yangın saatlerce söndürülemedi: Gökyüzünü siyah duman kapladı

İstanbul Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik malzeme fabrikasındaki gece başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek saatlerce sürdü. Yangına müdahale sürerken, gökyüzünü duman kapladı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Plastik fabrikasındaki yangın saatlerce söndürülemedi: Gökyüzünü siyah duman kapladı

Yangın, saat 04.00 sıralarında Mermerciler Sanayi Sitesi 2'inci Cadde'de bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Plastik ev gereçleri üretilen yaklaşık 2 bin metrekarelik fabrikadan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken zaman zaman zor anlar yaşadı. Binanın birinci katında ise kısmi çökme meydana geldi.

Plastik fabrikasında rüzgarın etkisiyle yayılan yangınve gökyüzünü kaplayan siyah duman nedeniyle bir çok vatandaş dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Gece saatlerinde başlayan yangın gün boyu devam etti.

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Plastik fabrikasındaki yangın saatlerce söndürülemedi: Gökyüzünü siyah duman kapladı
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