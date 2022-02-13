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Giriş Tarihi: 14.2.2022

Platin kâbusu Türkiye’de sona erdi

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Platin kâbusu Türkiye’de sona erdi
Libya'da 10 yıl önce ağabeyinin evinde çıkan bir yangında kolu kırılan öğretmen Mohammed Ali Amhimmid tedavi için Tunus'a gitti. Tunus'ta üst üste yaptırdığı 3 ameliyatta da koluna takılan platinlerin vidaları kırılan Amhimmid, 8 yıl boyunca kolunu hareket ettiremedi. Libyalı öğretmen Türk sağlık sistemine övgüler yağdıran çevresindekilerin tavsiyesiyle Türkiye'ye geldi. Doç. Dr. Adnan Kara, bacağından kemik alarak yaptığı operasyonla hastayı sağlığına kavuşturuldu. Ameliyat sonrasındaki ikinci günde kolunu hareket ettirmeye başlayan Amhimmid, "Türkiye'de sağlık sistemi gerçekten mükemmelmiş' dedi.

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Platin kâbusu Türkiye’de sona erdi
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