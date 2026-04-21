Plazada çıkan yangında dumandan etkilenen vatandaşlar kurtarıldı

Olay, 09.50 sıralarında Pendik Esenyalı Mahallesi Yanyol Caddesi üzerinde bulunan bir plazada meydana geldi. İddiaya göre, plazanın eksi 2'inci katında yapılan tadilat esnasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle birlikte yangın kontrol altına alınırken, plaza içerisinde mahsur kalanlar kısa sürede tahliye edilerek güvenli alana çıkarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşların ilk müdahalesi ise olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangının ardından ekipler bölgede duman tahliyesi çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.