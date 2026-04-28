Plazanın otoparkında elektrikli cip alev alev yandı

Giriş Tarihi: 28.04.2026 11:28

İstanbul Şişli’de 34 katlı plazanın otoparkında park halindeki elektrikli cip henüz belirlenemeyen sebeple alev alev yandı. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Mustafa KAYA
Yangın, saat 20.00 sıralarında Harbiye Mahallesi Asker Ocağı Caddesi'ndeki 34 katlı plazanın otoparkında meydana geldi. Park halinde bulunan elektrikli cipten yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Plaza çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.

ALEVLERE ÖZEL YANGIN BRANDASIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan cipe önce suyla, ardından duman çıkışının önlenmesi amacıyla özel yangın brandasıyla aracı tamamen kapatarak müdahale etti. Yangın nedeniyle Taksim Meydanı istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, cipten yükselen alevler çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

