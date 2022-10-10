PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO sonuçları nasıl öğrenilir?

Toplamda 2.500 polis alımına yönelik başvuruların tamamlanması ile birlikte sözlü sınav ve parkur aşamaları da bitti. Bu noktada; sürecin tamamını eksiksiz şekilde bitiren binlerce aday PMYO mülakat sonuçları açıklanma tarihini öğrenmek istiyor. Peki; PMYO sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO sonuçları 2022 için gözler resmi açıklamada.
PMYO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
PMYO sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.
Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25'i, mülakat sınavı puanının % 50'si ile 8'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25'inin toplamıdır.
Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, kadın ve Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur.
Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla TYT'den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.