PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı için sorgulamalar devam ediyor. Mülakat sürecini tamamlayan binlerce aday gelecek resmi açıklamalara odaklandı. Mülakat sınavından geçer not alan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden PMYO sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, 2022 PMYO sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte PMYO sonuçları hakkında güncel bilgiler.
PMYO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
PMYO sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.
Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25'i, mülakat sınavı puanının % 50'si ile 8'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25'inin toplamıdır.
Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, kadın ve Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur.
Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla TYT'den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.