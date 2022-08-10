PMYO sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Devlet 2022 PMYO sınav giriş belgesi TIKLA SORGULA!

2022 PMYO SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı, 2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar müracaat işlemleri, ön sağlık kontrolü ve fiziksel yeterlilik sınavına katılacaklardır. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar aynı gün mülakat sınavına katılacaklardır.

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