PMYO sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Devlet 2022 PMYO sınav giriş belgesi TIKLA SORGULA!

PMYO sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Adaylar; 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri aralığında başvurularını gerçekleştirmişti. Beklenen açıklamanın gelmesiyle beraber ise sözlü sınava girecek olan adaylar "2022 PMYO sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. İşte 2022 PMYO sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ve öğrenme ekranı!
25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanan 2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuru sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden 20.000 erkek ile 5.000 kadın aday olmak üzere toplam 25.000 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.
2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.
Polis Akademisi Başkanlığı, 2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.
İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar müracaat işlemleri, ön sağlık kontrolü ve fiziksel yeterlilik sınavına katılacaklardır. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar aynı gün mülakat sınavına katılacaklardır.
Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır.
Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme göre ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı komisyonlarının kararları kesindir, itiraz edilemez.
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziksel yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziksel yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
Fiziksel yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar. Hakkında "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Mülakat sınavında adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre değerlendirilir.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
1) Konu hakkında bilgi düzeyi,
2) Kendisinden istenileni kavrama,
3) Özgüveni,
4) İfade etme yeteneği,
5) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.