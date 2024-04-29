PNR Nedir? Uçak Biletinde PNR Kodu Numarası Nedir, Ne İşe Yarar?

Bir uçak bileti üzerindeki bilgiler, sadece isimler ve rakamlar değil, aynı zamanda bir yolculuğun hikayesini anlatır. İçinde yolcunun adı, seyahat tarihleri ve uçuş detayları gibi temel bilgiler barındırır. PNR nedir, uçak biletinde PNR kodu numarası nedir ve ne işe yarar gibi sorularına yanıt aramak için havayolu şirketlerinin veya seyahat acentelerinin resmi web sitelerini veya müşteri hizmetlerini ziyaret etmek yararlı olabilir.

PNR Nedir?

PNR, "Passenger Name Record"ın kısaltmasıdır ve Türkçe'de Yolcu Adı Kaydı olarak da bilinir. PNR, havayolu seyahatlerinde veya tren yolculuklarında kullanılan bir rezervasyon sistemidir. Bir yolcunun seyahati için yapılan rezervasyon bilgilerini içerir.

Uçak Biletinde PNR Kodu Numarası Nedir, Ne İşe Yarar?

Uçak biletinde PNR (Passenger Name Record) kodu numarası, yolcunun uçuş rezervasyonunu tanımlayan benzersiz bir kod veya numaradır. PNR kodu, havayolu şirketi veya seyahat acentesi tarafından oluşturulur ve her yolcunun rezervasyonuna ilişkin bilgileri içerir. Bu kod, yolcunun ismi, uçuş detayları, koltuk numarası, bagaj bilgileri gibi önemli bilgileri içerir.

PNR kodu, yolcuların uçuş rezervasyonlarını yönetmek, değiştirmek, iptal etmek veya check-in yapmak gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Ayrıca havalimanında check-in yaparken veya uçağa binerken bu kodu kullanarak rezervasyon bilgilerine erişmek mümkündür. PNR kodu, uçuşla ilgili tüm bilgilerin tek bir referans numarası altında toplanmasını sağlayarak işlemleri daha kolay ve düzenli hale getirir.