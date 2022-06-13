Polarize Güneş Gözlüğü Ne İşe Yarar? Polarize Gözlük Nedir, UV Gözlükten Farkı Ne?

Polarize güneş gözlüğü ya da Ultraviyole (UV) gözlük arasında belli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar gözlük camlarından belirli ışıkların girişini engellerken göz yapısına ya da görme şekline zarar gelmesini engeller. UV ve polarize güneş gözlüğü ne işe yarar? Polarize gözlük nedir, UV gözlükten farkı ne? Polarize cam nedir? Gibi tüm soruların cevabını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Polarize Gözlük Nedir?

Polarize gözlük ilk olarak 1940'lı yıllarda fotoğraf çekimi esnasında yayılan ışık saçmalarını engellemek amacıyla kullanılmıştır. Peki, güneş gözlüğünde polarize cam nedir? Günümüzde güneş gözlüklerinde sıkça karşılaştığımız polarize gözlük, polarize cam yerleştirilmesi ile üretilir. Polarize cam ne demek diye sorarsanız eğer, polarize cam; polarize film tabakasının cam yüzeyine yerleştirilmesiyle polarize gözlük oluşturulur. Polarize gözlük, cam, metal, demir ya da flaş gibi ışık yansıtan durumların engellenmesini sağlar.

Polarize güneş gözlüğü kış aylarında yoğun kar yağışı olan bölgelerde kullanılması kar nedeniyle yansıyan beyaz ve göz alıcı ışığı engeller. Bir gözlüğün polarize olup olmadığını ise çok kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Öncelikle gözlüğü takın ve telefon ekranınızı dikey bir şekilde tutun. Ardından ekran döndürmeyi açarak telefon ekranını yatay biçime getirin. Bu sırada telefon ekranın renginde değişiklik ya da kararma görüyorsanız gözlüğünüz polarize güneş gözlüğü demektir.

Polarize ve UV güneş Gözlüğü Arasındaki Fark Nedir?

Polarize cam ve UV cam tamamen farklı amaçlara hizmet ettiği için ikisi arasında bir tercih yapmak doğru olmayacaktır. Polarize cam, günlük yaşamda sıklıkla karşılaştığımız nesnelerden meydana gelen ışık yansımalarına karşı koruma sağlarken UV yani ultraviyole cam güneşin zararlı ışınlarından korur. Bu nedenle mutlaka her iki gözlük çeşidi de elinizin altında bulunmalıdır. Eğer iki amaca hizmet eden gözlük istiyorsanız hem polarize hem de UV korumaya sahip özellikleri bulunan bir gözlük tercih edebilirsiniz.

Ayrıca, polarize gözlük ve UV korumalı gözlükler kış aylarında ya da havanın çok bulutlu olduğu günlerde rahatlıkla kullanılabilir. Ancak, kimi zaman UV korumalı gözlüklerin bu dönemlerde kullanılması istenmeyebiliyor. Bu sebeple polarize gözlük edinerek havanın kapalı olduğu günlerde ya da ışık yansıması fazla olan nesnelerin bulunduğu bölgelerde polarize gözlüğü kullanabilirsiniz. Polarize bir güneş gözlüğünün en büyük farkı diğer gözlüklere göre ekranının daha koyu renkli olmasıdır. Diğer gözlüklere göre ortalama yüzde 60 oranında daha koyu bir cama sahip olan polarize gözlük ile ışık yansımalarını kolaylıkla kırabilirsiniz.