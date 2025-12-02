Haberler Yaşam Haberleri Polatlı- Konya yolunda feci kaza: Medikal estetik hekimi Dr. Zülfü Akşit hayatını kaybetti! 6 Yaralı
Giriş Tarihi: 2.12.2025 16:14 Son Güncelleme: 2.12.2025 16:51

Polatlı-Konya yolunda meydana gelen korkunç trafik kazasında, 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan isim ise tanınmış Medikal Estetik Hekimi Dr. Zülfü Akşit oldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaza, Polatlı-Konya karayolunun 115. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ile bir kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar meydana geldi.

Kazada, otomobilde bulunan 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu en ağır olanlardan biri, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Zülfü Akşit'ti.

DR. ZÜLFÜ AKŞİT KURTARILAMADI

Kazada ağır şekilde yaralanan Dr. Zülfü Akşit, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından derhal en yakın hastaneye sevk edildi. Ancak, hastanede doktorların yaptığı tüm çabalara ve yaşam destek müdahalelerine rağmen Dr. Akşit maalesef hayatını kaybetti. Dr. Akşit'in vefatı, sağlık camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis ve jandarma sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulanslarla çevredeki hastanelere taşınarak tedavi altına alındılar. Diğer yaralıların sağlık durumlarına ilişkin güncel bilgiler bekleniyor.

Yetkililer, kaza ile ilgili geniş çaplı bir inceleme ve soruşturma başlattı. Trafik kazasının kesin nedeni ve varsa ihmal unsurları, soruşturmanın tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

