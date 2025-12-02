Polatlı-Konya yolunda otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Polatlı-Konya yolu 115. kilometrede otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple otomobil, önünde ilerleyen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 6 kişi yaralanırken, Dr. Zülfü Akşit kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.