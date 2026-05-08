Polatlı’da feci kaza! Yolcu otobüsünün çarptığı genç hayatını kaybetti

Kaza, Dumlupınar Bulvarı Polatlı Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Hamza Çetin, arkadaşıyla birlikte bulvar üzerinden karşıya geçmek isterken, Ö.F.K. yönetimindeki yolcu otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ÖĞRENCİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybeden Hamza Çetin'in mesleki eğitim merkezinde öğrenci olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, ölümle sonuçlanan kaza bir aracın yol kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Hamza Çetin'in trafik ışığının kırmızıdan yeşile dönmesinin ardından koşarak yola çıktığı, bu sırada seyir halindeki yolcu otobüsünün genç öğrenciye çarptığı anlar yer aldı.