Polatlı’da şüpheli buluntu: Arazide insana ait kemikler ve kafatası bulundu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çevre köylere bağlantı yolunun yapımı kapsamında bölgede çalışma yürüten bir kepçe operatörü, kazı sırasında toprağın altından kemik parçaları çıkardığını fark etti. Durumu şüpheli bulan operatörün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

"BULUNAN KEMİKLERİN ÇOK ESKİ OLMADIĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Konuya ilişkin görüşüne başvurulan mahalle muhtarı Hamdi Özatmaca, yol çalışması sırasında bölgede gözlem yaptıkları esnada birkaç kemik parçası fark ettiklerini belirterek, "Endişe ederek durumu ilgili mercilere bildirdik. Bulunan kemiklerin çok eski olmadığını tahmin ediyoruz. Kafatası, kol ve bacak kemikleri, kalça kemiği ile kaburga kemiklerinin bulunduğunu gördük" dedi. Özatmaca, bölgedeki incelemelerin halen sürdüğünü de ifade etti. Güvenlik güçleri, arazide geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.