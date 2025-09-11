Poligondan tabanca ve mermi çalan çocuk aranıyor

Kahramanmaraş'ta bir poligondan iki adet tabanca ve 300 adet mermi çalan 16 yaşındaki çocuğun yakalanması için çalışma başlatıldı. Dulkadiroğlu ilçesinde bir poligona giren 16 yaşındaki yabancı uyruklu H.E., poligondan iki adet silah ile 300 adet mermiyi çalıp kayıplara karıştı. Polis ekipleri şüphelinin eşkalini güvenlik kameralarından tespit ederek arama çalışmalarına başladı. H.E. aynı ilçedeki bir otomobil bayisine girip otomobil çalmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı da öğrenildi. Bayiye zarar veren H.E., buradan da kaçarak Ahır Dağı'na çıktı. H.E.'nin otomobil bayisine ve Ahır Dağı'ndaki bağ evlerine girmeye çalıştığına dair güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüpheli H.E.'nin yakalanması çalışmaları sürüyor.