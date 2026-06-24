Polis amcalarından mesleği öğreniyorlar

DİYARBAKIR'DA, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Gaffar Amcayla El Ele" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Diyarbakır'daki öğrenciler polislik mesleğiyle tanışıyor. Proje ile çocukların güvenlik hizmetlerine yönelik farkındalık kazanması, polislik mesleğine olumlu bakış geliştirmesi ve toplumsal uyum süreçlerine katkı sunulması hedefleniyor. Proje kapsamında öğrenciler, polis adaylarıyla bir araya gelerek meslek hakkında bilgi alma fırsatı buluyor. Projenin ilk uygulaması, 18 Haziran 2026 tarihinde Aziziye İlkokulu'ndan 13 öğrenci, eğitim merkezini ziyaret ederek etkinliklere katıldı.