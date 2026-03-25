Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 3 yaralı

Kaza, Çorum-İskilip Karayolu Ömerbey Köyü mevkiinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.S. idaresindeki resmi araç ile U.G.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile sivil araçta bulunan F.G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

