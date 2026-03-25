Haberler Yaşam Haberleri Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 3 yaralı
Giriş Tarihi: 25.03.2026 09:36

Çorum’da polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada biri polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
  • ABONE OL

Kaza, Çorum-İskilip Karayolu Ömerbey Köyü mevkiinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.S. idaresindeki resmi araç ile U.G.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile sivil araçta bulunan F.G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz