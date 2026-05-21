Haberler Yaşam Haberleri Polis baskınında yok yok! Evde adeta silah atölyesi kurmuş
Giriş Tarihi: 21.05.2026 09:17

Polis baskınında yok yok! Evde adeta silah atölyesi kurmuş

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Keçiören ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Polis baskınında yok yok! Evde adeta silah atölyesi kurmuş
  • ABONE OL

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 14 yivli tüfek, 44 tabanca, 11 yivsiz tüfek, 10 bin 66 fişek ve 155 şarjör ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 54 tüfek namlusu, 3 ahşap tüfek namlusu, 39 ahşap dipçikli tüfek gövdesi, çok sayıda icra ve şarjör yayı, 830 fişek çekirdeği, 2 ahşap dipçik ile çok sayıda silah parçasına el konuldu.

SİLAH YAPIMINDA KULLANILAN EKİPMANLAR ÇIKTI

Aramalarda 1 matkap, 1 gravür makinesi, 1 spiral makinesi, 1 spiral çark makinesi ve 1 mengeneye de el konuldu. Ayrıca 26 tabanca lazer aparatı, çok sayıda matkap ucu, fişek ve kartuş dolumunda kullanılan el aletleri ile barut olduğu değerlendirilen maddelerin bulunduğu öğrenildi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirilirken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KEÇİÖREN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis baskınında yok yok! Evde adeta silah atölyesi kurmuş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA