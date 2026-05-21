Polis baskınında yok yok! Evde adeta silah atölyesi kurmuş

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 14 yivli tüfek, 44 tabanca, 11 yivsiz tüfek, 10 bin 66 fişek ve 155 şarjör ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 54 tüfek namlusu, 3 ahşap tüfek namlusu, 39 ahşap dipçikli tüfek gövdesi, çok sayıda icra ve şarjör yayı, 830 fişek çekirdeği, 2 ahşap dipçik ile çok sayıda silah parçasına el konuldu.

SİLAH YAPIMINDA KULLANILAN EKİPMANLAR ÇIKTI

Aramalarda 1 matkap, 1 gravür makinesi, 1 spiral makinesi, 1 spiral çark makinesi ve 1 mengeneye de el konuldu. Ayrıca 26 tabanca lazer aparatı, çok sayıda matkap ucu, fişek ve kartuş dolumunda kullanılan el aletleri ile barut olduğu değerlendirilen maddelerin bulunduğu öğrenildi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirilirken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.