Polis Furkan için adalet çağrısı

Ankara'da kuzenini tehdit edenlerle konuşmak için 29 Haziran'da gittiği parkta, 14-15 kişilik grubun saldırısında hayatını kaybeden 22 yaşındaki polis memuru Furkan Kaya'nın ablası SABAH'a konuştu. Şüphelilerden 8'inin "kasten öldürme" suçundan tutuklandığı olaydan sonra adalet arayışını sürdüren abla Funda Kaya, olayın planlı bir cinayet olduğunu ve saldırganların en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.Olayın basında "kız isteme kavgası" olarak yansıtılmasına tepki gösteren abla, "Bu kız meselesi değil, tamamen tasarlanmış bir cinayet. İfadelerde 'Silah çok güzelmiş, bunu eve koyalım' diyorlar. Bu bile olayın ne kadar planlı olduğunu gösteriyor. Kaçıp tekrar dönüyorlar. Hırslarını alamayıp yerdeki kardeşime 14-15 kişi birden tekme atıyor. Bu nasıl bir vahşet!" diyerek tepkisini dile getirdi.Furkan'ın, tıpkı babası gibi vatanına hizmet etmek isteyen bir polis olduğunu belirten Funda Kaya, "Babam Bülent Kaya da polis ve 15 Temmuz gazisi. Kardeşim de onun gibi vatanına ve milletine bağlıydı. Eğer başka bir vatandaş tehdit edilseydi yine oraya giderdi. Çünkü o görevini ve insanlığı her şeyin önünde tutardı." dedi.