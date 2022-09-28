Polis maaş promosyonu ne kadar? EGM ile Polis maaş promosyonu kaç TL, hangi bankadan alınacak?

Polis Teşkilatı mensuplarına ödenecek olan maaş promosyonu tutarı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamayla belli oldu. Detayları öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "polis maaş promosyonu ne kadar, kaç TL, ne zaman, hangi bankadan alınacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL, HANGİ BANKADAN ALINACAK?

EGM ile polis maaş promosyonu ne kadar, ne zaman, kaç TL, hangi bankadan alınacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;