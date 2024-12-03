POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak memur zammı ile güncel polis maaşı hesaplama

Memur maaşlarına Ocak 2025'te yapılacak zam oranları 5 aylık enflasyon sonrası netleşmeye başlarken, polislerin güncel maaşları da gündemdeki yerini koruyor. Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte polis maaşlarının nasıl değişeceği, kıdem ve derecelere göre maaş farklarının ne olacağı soruları merak uyandırıyor. İşte detaylı Polis maaşı hesaplamaları ve güncel bilgiler…
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olarak açıklanmıştı. Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.