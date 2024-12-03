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Giriş Tarihi: 3.12.2024 11:59

POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak memur zammı ile güncel polis maaşı hesaplama

2025 yılının ilk ayında yapılacak memur maaş zamları için geri sayım başladı. Özellikle emniyet teşkilatında görev yapan polisler, maaşlarına yapılacak artışı merakla bekliyor. Ocak ayı zammıyla birlikte polis maaşlarının ne kadar olacağı ve zam oranlarının nasıl hesaplandığına dair gelişmeler Kasım ayı enflasyon farkının netleşmesinin ardından gündeme geldi. Peki, Polis maaşı ne kadar olacak?

POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak memur zammı ile güncel polis maaşı hesaplama

Memur maaşlarına Ocak 2025'te yapılacak zam oranları 5 aylık enflasyon sonrası netleşmeye başlarken, polislerin güncel maaşları da gündemdeki yerini koruyor. Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte polis maaşlarının nasıl değişeceği, kıdem ve derecelere göre maaş farklarının ne olacağı soruları merak uyandırıyor. İşte detaylı Polis maaşı hesaplamaları ve güncel bilgiler…

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olarak açıklanmıştı. Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.

2025 POLİS, BAŞKOMİSER MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

2024 Temmuz- Aralık maaşı 52.816 TL olan polis maaşları, 5 aylık enflasyona göre 58.308,9 TL olacak.

2025 zam beklentisine göre başkomiser maaşlarının yeni yılda 64.405,2 TL olması bekleniyor.

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POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak memur zammı ile güncel polis maaşı hesaplama
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