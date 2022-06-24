Polis Maaşları 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Yeni Başlayan Polis Maaşı Ne Kadar Oldu?

Polislerin pek çok görev çeşidi bulunuyor. Trafik polisi, deniz polisi, motosikletli polisler, hava polisi gibi farklı alanda görevli polisler yer alıyor. Birçok polis ve polis adayı, polis maaşı ne kadar diye merak ediyor. Peki, polis maaşları 2022 yılında ne kadar? En yüksek ve en düşük yeni başlayan polis maaşı ne kadar oldu?

Polis Maaşları Ne Kadar?

2021 yılının yıllık enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. Aralık ayı enflasyonunun TÜİK tarafından açıklanması ile birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zamlar da belirlenmiş oldu. Memur maaşlarına gelen zamlar ile birlikte, polis memurlarının da maşları merak edilen bir konu haline geldi.

Polis maaşları, kademe ve dereceye göre değişiklik gösteriyor. Baş komiser, komiser ve polis memurlarının maaşlarında oranlar değişiyor. Son düzenlemelerle birlikte polis memuru maaşı, 2022 yılı içerisinde 9 bin 742 TL oldu. Baş komiser maaşları da 11 bin 121 TL'ye yükseldi. Emekli polis memurlarının maaşları 5 bin 283 TL oldu. Emekli baş komiser de 5 bin 283 TL maaş alıyor. Temmuz ayında gelecek zamlar ile maaşlarda değişikliklerin gözlemlenmesi bekleniyor.