Haberler Yaşam Haberleri Polis maaşları ne kadar oldu? 2022 Temmuz memur zammı ile yeni polis maaşı açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 3.7.2022 09:47

Polis maaşları ne kadar oldu? 2022 Temmuz memur zammı ile yeni polis maaşı açıklanıyor!

Polis maaşları ne kadar oldu? 2022 Temmuz memur zammı ile yeni polis maaşı açıklanıyor!

TÜİK tarafından enflasyon oranları son dakika haberi olarak duyurulacak. Polis, din görevlisi, hemşire ve avukat başta olmak üzere milyonlarca memuru yakından ilgilendiren memur zammı 4 Temmuz’da belli olacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle başkomiser, komiser, polis memuru maaşlarında oran farklılaşıyor. Birçok polis ve polis adayı, polis maaşı ne kadar diye merak ediyor. Peki Polis maaşları ne kadar oldu, en düşük ve en yüksek polis maaşı kaç TL? 2022 Temmuz memur zammı ile yeni polis maaşı açıklandı mı?

Polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu, en düşük ve en yüksek polis maaşı 2022 ne kadar sorusuna milyonlar yanıt arıyor. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte 2022 polis maaşı zammı da belli olacak. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı göz önüne alınarak belirlenecek olan zam, yarın netleşecek. Peki 2022 Polis maaşları ne kadar oldu, en düşük ve en yüksek polis maaşı kaç TL? 2022 Temmuz memur zammı ile yeni polis maaşı açıklanıyor!

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü duyurulacak. Memur maaşlarına gelen zamlar ile birlikte, polis maaşları da netlik kazanacak…

POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 2022

Temmuz zammı ardından 2022 Polis maaşı güncel olarak duyurulacak.

YENİ POLİS MAAŞLARI NE OLDU?

Ocak ayında diğer memurlar gibi polisler de yüzde 35 oranında maaş zammı almıştı. Temmuz ayında yeni zamlı liste belli olacak. Polislerin maaşlarına en son yapılan zammın ardından kademe ve dereceye göre polis maaşları 2021 Ocak-Haziran döneminde şöyle olmuştu;

En düşük polis memuru maaşı 2022 yılında 9 bin 500 TL

8/1 kademe ve derece polis memuru maaşı ise 9515 TL olmuştu.

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Polis maaşları ne kadar oldu? 2022 Temmuz memur zammı ile yeni polis maaşı açıklanıyor!
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