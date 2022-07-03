Polis maaşları ne kadar oldu? 2022 Temmuz memur zammı ile yeni polis maaşı açıklanıyor!

Polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu, en düşük ve en yüksek polis maaşı 2022 ne kadar sorusuna milyonlar yanıt arıyor. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte 2022 polis maaşı zammı da belli olacak. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı göz önüne alınarak belirlenecek olan zam, yarın netleşecek. Peki 2022 Polis maaşları ne kadar oldu, en düşük ve en yüksek polis maaşı kaç TL? 2022 Temmuz memur zammı ile yeni polis maaşı açıklanıyor!