İstanbul’da acı olay! Polis memuru Hüseyin Caymaz motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece'de kullandığı motosikletle seyir halinde bulunan Hüseyin Caymaz isimli polis memuru D-100 kara yolu Edirne istikameti S rampası mevkisinde kaza yaptı. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, kaza yapan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memuru Hüseyin Caymaz olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Caymaz'ın cenazesi Mimarsinan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.