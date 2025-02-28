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Giriş Tarihi: 28.2.2025 11:20 Son Güncelleme: 28.2.2025 11:30

İstanbul'da acı olay! Polis memuru Hüseyin Caymaz motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece'deki motosiklet kazasında polis memuru Hüseyin Caymaz hayatını kaybetti

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da acı olay! Polis memuru Hüseyin Caymaz motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece'de kullandığı motosikletle seyir halinde bulunan Hüseyin Caymaz isimli polis memuru D-100 kara yolu Edirne istikameti S rampası mevkisinde kaza yaptı. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, kaza yapan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memuru Hüseyin Caymaz olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Caymaz'ın cenazesi Mimarsinan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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İstanbul'da acı olay! Polis memuru Hüseyin Caymaz motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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