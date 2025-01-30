Polis Memuru Murat Akpınar’ın şehit olması davasında sanıkların ifadesi kan dondurdu!

Yeniden görülmeye başlayan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Bünyan Cezaevinden SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanık Hakan T. salonda hazır bulundu. Mahkemeden beraatını isteyen sanık A.T., "Vicdan azabından mahvoldum. Aile ile karşılaşmamak için duruşmaya SEGBİS ile katıldım. Bitik haldeyim. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Şehit Polis Murat Akpınar'ın eşi Demet Akpınar ise şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın en ağır cezayı almasını talep ettiğini ifade etti. Akpınar'ın avukatı ise H.T., C.T. ve M.T.'nin de azmettirici olarak ceza almalarını talep etti. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.