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Giriş Tarihi: 30.1.2025 17:46

Polis Memuru Murat Akpınar'ın şehit olması davasında sanıkların ifadesi kan dondurdu!

Kayseri'de sokakta çıkan kavgaya müdahale ederken tüfekle açılan ateş sonrası ağır yaralanan ve 34 gün sonra şehit olan Polis Memuru Murat Akpınar için görülen davada, 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve yapılan itiraz sonucu tekrar görülen davada sanıkların ifadesi kan dondururken olay anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Polis Memuru Murat Akpınar’ın şehit olması davasında sanıkların ifadesi kan dondurdu!

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Murat Akpınar, 13 Ağustos 2023'te Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'taki kavga olayına müdahale ederken A.T.'nin tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralanmış, 34 gün süren yaşam savaşının ardından şehit olmuştu. Polis Memuru Murat Akpınar'ı şehit eden A.T., Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl, 2 ayrı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl 3 ay ve 'yaralama' suçundan 2 yıl hapis olmak üzere toplam 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şehit yakınlarının itirazı üzerine konuyu değerlendiren İstinaf Mahkemesi, 'olası kastla öldürme' suçunun kamu görevlisine karşı işlendiği gerekçesi ile davanın yeniden görülmesine hükmederek dosyayı Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Yeniden görülmeye başlayan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Bünyan Cezaevinden SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanık Hakan T. salonda hazır bulundu. Mahkemeden beraatını isteyen sanık A.T., "Vicdan azabından mahvoldum. Aile ile karşılaşmamak için duruşmaya SEGBİS ile katıldım. Bitik haldeyim. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Şehit Polis Murat Akpınar'ın eşi Demet Akpınar ise şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın en ağır cezayı almasını talep ettiğini ifade etti. Akpınar'ın avukatı ise H.T., C.T. ve M.T.'nin de azmettirici olarak ceza almalarını talep etti. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.



DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, Polis Memuru Murat Akpınar'ın şehit olduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde A.T.'nin pompalı tüfekle ateş açması, kaçması ve çevredekilerin 'polis vuruldu, ambulans çağırın' diye bağırması yer alıyor.

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Polis Memuru Murat Akpınar'ın şehit olması davasında sanıkların ifadesi kan dondurdu!
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