Haberler Yaşam Haberleri Polis memurunu vuran enişte tutuklandı
Giriş Tarihi: 1.4.2022 11:00 Son Güncelleme: 1.4.2022 11:06

Polis memurunu vuran enişte tutuklandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Polis memurunu vuran enişte tutuklandı

Adana’da kayınbiraderi polis memuru Ramazan Yıldırım’ı otomobilin içinde tabancayla vurarak yaralayan Ramazan Urhan yakalandı. Tutuklanan zanlının eniştesini eşiyle arasını bozduğu için vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Olay, 25 Mart'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Ramazan Urhan ile hayatını birleştiren Ümmü Urhan, evlendikten bir süre sonra eşinden sürekli şiddet görmeye başladı. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan Urhan, iki oğlunu da yanına alıp, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmasına rağmen, Adana'da yaşayan ve polis memuru olan kardeşi Ramazan Yıldırım'ın yanına sığındı.

TAKİBE ALDI

Eniştesi Ramazan Urhan'ın, ablası ve yeğenlerine zarar verebileceğini düşünen Yıldırım, onu takibe aldı. Urhan'ın eşini öldürdükten sonra çocuklarını kaçırmak istediği, ancak araya giren Ramazan Yıldırım'ın buna engel olduğu için vurduğu öğrenildi. Olayda sonra kaçan Urhan polis tarafından yakalandı.

BOŞANMA AŞAMASINA GETİRDİ VURDUM

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ramazan Urhan'ın, kayınbiraderi polis memuru Ramazan Yıldırım'ı eşiyle arasını bozduğunu ve boşanma aşamasına getirdiği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Adliye sevk edilen Urhan tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması! Asgari ücret Temmuz zammı olacak mı?
Son dakika: Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz
Ekrem İmamoğlu’nun sahte raporunu yazan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e 30 bin TL tazminat cezası
Son dakika: Adnan Oktar’ın avukatı tutuklandı
Türkücü Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşk videosu ortalığı karıştırmıştı! Skandal görüntülerin ardından Ece Binay harekete geçti!
Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü! Yakın takibe devam: Avının peşini bırakmıyor!
CHP’li ilçe başkanından tepki çeken paylaşım! Ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladılar
İYİ Parti'de HDP temizliği! Milliyetçi isimleri HDP ittifakı için partiden gönderdiler
Son dakika: İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı
Son buluşma taciz dehşeti! Manken Dilara Kurşun mahkemede Tufan Kılıç’la yüzleşti yaşadığı dehşeti anlattı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis memurunu vuran enişte tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA