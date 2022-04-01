Polis memurunu vuran enişte tutuklandı

Olay, 25 Mart'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Ramazan Urhan ile hayatını birleştiren Ümmü Urhan, evlendikten bir süre sonra eşinden sürekli şiddet görmeye başladı. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan Urhan, iki oğlunu da yanına alıp, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmasına rağmen, Adana'da yaşayan ve polis memuru olan kardeşi Ramazan Yıldırım'ın yanına sığındı.

TAKİBE ALDI

Eniştesi Ramazan Urhan'ın, ablası ve yeğenlerine zarar verebileceğini düşünen Yıldırım, onu takibe aldı. Urhan'ın eşini öldürdükten sonra çocuklarını kaçırmak istediği, ancak araya giren Ramazan Yıldırım'ın buna engel olduğu için vurduğu öğrenildi. Olayda sonra kaçan Urhan polis tarafından yakalandı.

BOŞANMA AŞAMASINA GETİRDİ VURDUM

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ramazan Urhan'ın, kayınbiraderi polis memuru Ramazan Yıldırım'ı eşiyle arasını bozduğunu ve boşanma aşamasına getirdiği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Adliye sevk edilen Urhan tutuklandı.