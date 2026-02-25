Polis merkezindeki cinayette iddianame tamamlandı: Bıçağı peçeteye sarıp oğluna vermiş

Olay, 23 Ekim 2025'te saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Serdar Bayar, R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla polis merkezine götürüldü. Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin Koçak ve oğlu Enes Koçak, polis merkezine gitti. Enes Koçak, polis merkezinde karşılaştığı Serdar Bayar'ı 7'si öldürücü 8 bıçak darbesiyle sırtından yaraladı. Serdar Bayar, hastanede hayatını kaybetti. Enes Koçak, kardeşi Mahmud Sami Koçak ve babası Seyfettin Koçak, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Enes Koçak ve babası Seyfettin Koçak tutuklanırken, Mahmud Sami Koçak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Konya Cumhuriyet savcısı, soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianamesini hazırladı. İddianamede, Serdar Bayar'ın, 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan henüz ifadesi alınmadığı ve herhangi bir gözaltı kararı olmamasına rağmen, polis merkezi amirliği koridorundaki demir oturma banklarına bir elinden kelepçelenerek bekletildiği belirtildi. O sırada Seyfettin Koçak ve Enes Koçak'ın, polis merkezine girdiği, ilk etapta göz ucuyla içerideki polislerin bulundukları odaya doğru baktıkları anlatıldı. Seyfettin Koçak'ın demir bankta oturan Bayar'a birçok kez yumruk vurmaya başladığı, Enes Koçak'ın ise babasının olay öncesi kendisine verdiği peçeteye sarılı bıçağı belinden çıkararak, Serdar Bayar'ın vücuduna birçok kez saplayıp, ağır şekilde yaraladığı belirtildi. Bayar'ın, bu sırada bir elinden bankta kelepçeli olduğundan dolayı şüphelilere karşılık veremediği iddianame de yer aldı.

'KELEPÇELİ OLDUĞUNU FARK ETMEDİM'

İddianamede, şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Seyfettin Koçak'ın savcılıktaki ifadesinde, "Yeğenim R.N.K.'ın dosyanızın maktulü Serdar Bayar tarafından olay tarihi öncesi zorla alıkonulması ve istismara uğramasından dolayı bir hayli öfkeliydim. Bu dosyalar kapsamında Lalebahçe Polis Merkezi Amirliği'ne oğlum Enes Koçak'ı ifade vermesi için kendi kullandığım araç ile birlikte götürmüştüm. Kesinlikle oğlum Enes'in üzerinde bıçak olduğunu bilmiyordum. Yine maktul Serdar'ın da Lalebahçe Polis Merkezi Amirliği'nde bulunduğundan haberim yoktu. Polis merkezine oğlumla beraber geldiğimizde bahçede birkaç tane polis vardı. İfadeye geldiğimizi söyledim. Herhangi bir şekilde üst aramamız yapılmadı. İçeriye girdik, polis merkezinden içeri girer girmez koridorda Serdar Bayar'ı bank üzerinde oturur vaziyette gördüm. 2 gün önce yeğenim R.N.K.'yi onun yanından aldığımdan simasını biliyordum, parmaklarında da dövmeler vardı. Serdar'ı orada görünce bir anlık öfkeye kapılıp, yumrukla ona vurdum. Oğlum Enes de arkamdan ona vuruyordu, ilk etapta onun bıçak olduğunu görmedim. Sonrasında oğlum elinde bir bıçakla onun sırtına doğru vuruyordu. Oğlumu engellemeye vakit bulamadan polisler gelip, müdahale ettiler. Kesinlikle bu olayı planlı bir şekilde gerçekleştirmedik. Yaptıklarımdan pişmanım. Serdar'ın bankta oturduğu esnada kolundan kelepçeli olduğunu fark etmedim" dedi.

'BABAMIN VURDUĞUNU GÖRÜNCE BIÇAKLADIM'

Enes Koçak da ifadesinde, şunları anlattı: "16 yaşındaki R.N.K., benim amcamın kızı olur. Babam, R.N.K. ve yengeme yardım ederdi, ihtiyaçlarını giderirdi. Amcamın kızı R.N.K daha önceden birkaç defa evden kaçmıştı. Yengem bundan dolayı babamdan yardım istemişti. Yengem yine R.N.K.'nİn evden kaçtığını söyleyince biz de kuzenimi arayıp bulduk ve kendi iş yerimize getirdik. İş yerimizde kuzenime ne olduğunu sorduk. İnternette tanıştığı bu çocukla kendi rızasıyla kaçtığını, uyuşturucu madde kullandıklarını ve cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi. Ben ve diğerleri, kuzenime herhangi bir şey yapmadık. Sonrasında annem ve kuzenimin ablası, iş yerimize geldi. Annem kuzenime kızdı. Sonrasında babamın kullandığı araç ile ikimiz birlikte Lalebahçe Polis Merkezi'ne hakkımızdaki şikayetten dolayı ifade vermek amacıyla gittik."

"YAPTIĞIMDAN PİŞMANIM"

'Olay gecesi saat 01.00 sıralarında babamla birlikte Lalebahçe Polis Merkezi'ne gittik' diyen Enes Koçak, şöyle devam etti: "Serdar Bayar'ın orada olduğundan öncesinde kesinlikle haberimiz yoktu. Polis merkezinin girişinde bahçede elinde büyükçe silahla bekleyen bir polis ve yanında birkaç polis daha vardı. Babam beni ifade vermeye getirdiğini söyleyince, o gruptan birisi kim olduğunu hatırlamıyorum, içeri girebileceğimizi ve içeri sağdaki odada yardımcı olabileceklerini söyledi. Herhangi bir şekilde karakola girerken üst aramamız yapılmadı. Devamında kapıdan girdik, babam hemen önümde yürüyordu. Karakolun dış kapısından girer girmez hemen koridordaki banklarda Serdar Bayar'ın oturduğunu gördük. Babam önümden koşup ona yumrukla vurmaya başladı. Ben de babamın vurduğunu görünce belimdeki bıçağı çıkarıp, Serdar'ın sırt kısmına birkaç defa sapladım. Kendisi bize karşılık veremedi. Serdar'ın elinin kelepçeli olduğunu görmedim. Hemen akabinde içerideki polisler koşup bize müdahale ettiler, bıçağı elimden aldılar. Öncesinde kesinlikle babamla onu yaralama veya öldürme hususunda aramızda bir plan yapma ve bu plana dayalı karakola gelmemiz söz konusu değildir, yaptığımdan pişmanım."

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİ

İddianamede ayrıca Enes Koçak ve babası Seyfettin Koçak için 'İştirak halinde tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz yargılanan Mahmud Sami Koçak hakkında da 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.