Polis Nusaybin’de işlenen cinayetin şüphelisini yaptığı operasyonla yakaladı

Olay, 2 Nisan 2025 günü Nusaybin'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir parkta silahla havaya rastgele ateş açan E.M. kendisini uyaran A.D.' ye silahla ateş açtı. Olay neticesinde ağır yaralanan A.D. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli E.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri titizlikle yürüttükleri çalışmalar sonucunda şüphelinin Nusaybin'de bir ikamette saklandığını belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle cinayet şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet şüphelisi E.M.'nin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Mardin il merkezinde ve ilçelerde huzuru bozmak isteyenlere fırsat verilmeyecek; gerekli görülen yer ve zamanlarda önleyici denetim ve kontroller artırılacaktır." ifadelerine yer verildi.