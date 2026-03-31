Haberler Yaşam Haberleri Polis servisi kaza yaptı: 1 şehit, 29 yaralı
Giriş Tarihi: 31.03.2026

Polis servisi kaza yaptı: 1 şehit, 29 yaralı

Yunus Emre KAVAK
  • ABONE OL
İstanbul Başakşehir'de polisleri taşıyan servis aracının karıştığı kazada 1 polis şehit olurken, 26'sı polis 29 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir- Habipler Bağlantı yolunda meydana geldi. Polisleri taşıyan servis aracı ile bir otomobil çarpıştı. Servis minibüsü bariyerlere çarparak durabilirken otomobil refüje düştü. Kazada 1 polis memuru şehit olurken, 26'sı polis 29 kişi yaralandı. Yaralıların 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada kalbi duran bir polis memuru Mustafa Aydın, hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı yapılarak yeniden hayata döndürüldü. Ancak Aydın'ın, tüm çabalara rağmen şehit düştüğü belirtildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz