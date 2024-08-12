Polis ve ev sahibi kira artışı nedeniyle mahkemelik oldu

Mardin'in Kızıltepe İlçesinde görevli polis memuru Tayfun Yıldırım ile güvenlik korucusu olan ev sahibi Mehmet Metin Tekin arasında, kira artışı nedeniyle uzun süredir devam eden gerginliğin ardından, geçen yıl 6 Eylül'de tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce, aynı apartmanda yaşayan polis memuru Cem Özmen ile ev sahibi Metin Tekin'in yakınları da olaya karıştı. Kavga sırasında polis Yıldırım'ın silahını alan Cem Özmen, Tekin ve yakınlarını durdurmak amacıyla havaya ateş açtı. Polis memurları alınan ifadelerinin ardından ev sahibi Nizamettin Tekin ile birlikte Tahsin, Lokman, Mehmet Metin, Fatih, Muhammed ve Niyazi Tekin tutuklandı. Ancak avukatların itirazı sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Savcılık, ev sahibi Mehmet Metin Tekin ve yakınları hakkında "mala zarar verme, konutta veya eklentilerinde silahla birden fazla kişi ile yağma, kasten yaralama" suçlarından hapis istemiyle dava açıldı.