Haberler Yaşam Haberleri Polis yeleği ile yayın yapan şüpheli adliyeye sevk edildi: İfadesi pes dedirtti! “Polisleri çok seviyorum, o yüzden yayında..."
Giriş Tarihi: 20.04.2026 14:11 Son Güncelleme: 20.04.2026 14:23

Polis yeleği ile yayın yapan şüpheli adliyeye sevk edildi: İfadesi pes dedirtti! “Polisleri çok seviyorum, o yüzden yayında..."

Sosyal medya üzerinden polis yeleği ile yayın açan şüpheli B.O. (48) Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Sahte polisin emniyetteki ilk beyanında; “Polisleri çok seviyorum. O yüzden yayında polis yeleği kullandım” dediği öne sürüldü. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK
Polis yeleği ile yayın yapan şüpheli adliyeye sevk edildi: İfadesi pes dedirtti! Polisleri çok seviyorum, o yüzden yayında...
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce sanal medya üzerinden bir kişinin polis yeleğiyle yayın yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen şüpheli B.O. dün Avcılar'da gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE YAPILAN ARAMALARDA POLİS YELEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Gasp Büro ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca ve polis yeleği ele geçirildi. Sosyal medyadan çeşitli yayınlar yaptığı öğrenilen 48 yaşındaki sahte polis, Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

POLİSLERİ SEVİYORUM

Şüphelinin ilk beyanında; "Ben vatanımı milletimi çok severim. Polisleri de çok seviyorum. O yüzden o yelekle yayın yaptım" dediği öne sürüldü.

Polis yeleği ile yayın yapan şüpheli adliyeye sevk edildi: İfadesi pes dedirtti! | Video

Polis yeleği ile yayın yapan şüpheli adliyeye sevk edildi: İfadesi pes dedirtti! "Polisleri çok seviyorum, o yüzden yayında..."
