Haberler Yaşam Haberleri Polis zorunlu olmadığı halde emniyet şeridi kullanan ambulansa ceza yazdı
Giriş Tarihi: 6.6.2024 13:20 Son Güncelleme: 6.6.2024 13:21

Polis zorunlu olmadığı halde emniyet şeridi kullanan ambulansa ceza yazdı

İstanbul Bağcılar’da emniyet şeridine giren ambulansa yol vermeyip şoförüyle tartışan sürücü ile zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan ambulans şoförüne Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince ceza kesildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Polis zorunlu olmadığı halde emniyet şeridi kullanan ambulansa ceza yazdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Basın Ekspres Yolu'nda ilerleyen bir sürücünün ambulansa yol vermediği ve aracını durdurarak ambulans şoförüyle tartıştığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, olaya ilişkin trafik akışında yoğunluk olmamasına rağmen ambulans sürücüsünün de zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanarak emniyet şeridini ihlal ettiğini belirledi.

YOL VERMEYEN SÜRCÜ YAKALANDI

Polis, plaka bilgilerinden kimliklerini belirledikleri araç sürücüsü F.S.Ş. ile ambulans şoförü İ.S'yi yakaladı. Ekipler, F.S.Ş'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek", "emniyet şeridini kullanmak", "saygısızca araç kullanmak", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ve "önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli mesafede izlememek" suçlarından 10 bin 15 lira cezai işlem uyguladı.

AMBULANS SÜRÜCÜSÜNE DE CEZA KESİLDİ

Ambulans sürücüsü İ.S'ye ise "zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak", "emniyet şeridini kullanmak" ve "muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak" maddelerinden 15 bin 6 lira ceza kesildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polis zorunlu olmadığı halde emniyet şeridi kullanan ambulansa ceza yazdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA