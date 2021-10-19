Polisi, metrelerce sürüklemişti... İlk ifadesi ortaya çıktı! "Aslında ben çok beyefendi bir insanım"

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Başiskele İlçesi Ömer Türkçakal Bulvarı Yuvacık Sapağı mevkiinde gerçekleştirilen rutin uygulamalar esnasında, geçtiğimiz Cuma günü durdurulan 06 CHP 50 Plakalı araç, evrakları kontrol edilirken, sürücüsü aniden gaza yüklenerek kaçmaya başladı. Kontrolü yapan Bedir Yıldız isimli polis memuru araca tutunarak sürücüyü durdurmaya çalıştı. Ancak sürücü buna rağmen kaçmayı sürdürdü. Yaklaşık 20 metre sürüklenen polis memuru, daha sonra bir anda dengesini kaybederek yere düştü ve bayıldı. Yaşanılanlara rağmen, 06 CHP 50 plakalı araç kamaya devam etti. Bölgede bulunan polis ekipleri ile vatandaşlar yaralanan polis memurunun yardıma koşarken, kaçan aracın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaçan araç olay yerinden yaklaşık 4 kilometre mesafede Vezirçiftliği Kafkas Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Olayda yaralanan ve hasatene de tedavisi devam eden polis memuru Bedir Yıldız'ın(25) ise omzunda ve kolunda çatlaklar bulunduğu öğrenildi.

KORKTUM KAÇTIM

Öte yandan olay yerinden kaçan ve aracı İstanbul Anadolu 21. İcra Dairesinden hacizli yakalamalı olduğu öğrenilen CHP eski Gençlik Kolları Başkan yardımcısı ve eski il gençlik kolları başkan vekilli Bülent Sadıkoğlu her yerde aranmaya başladı. Aranan Sadıkoğlu, dün teslim olmadan önce avukatına gittiği esnada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sadıkoğlu'nun yakalandığında ve sağlık raporu alındığı esnada polis memurlarına " Aslında ben çok beyefendi bir insanım. Asla polise zarar vermem. Şeker hastasıyım. Bir anda korktum ve kaçtım" dediği öne sürüldü. Sadıkoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, ve tamamlanan işlemler sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.