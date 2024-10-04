Polisi yaralayan sabıkalı etkisiz hale getirildi

Tuzla'da, hakkında "dolandırıcılık" suçunda arama kararı bulunan zanlının evine giden ekiplere silahla ateş açılması sonucu bir polis memuru yaralandı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda E.E. ölü ele geçirilirken, F.İ. ve Ç.G. ise yakalanarak gözaltına alındı. E.E'nin "kasten öldürme" başta olmak üzere 10 aranma kaydı olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Gözaltına alınanlardan Ç.G.'nin "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan arandığı, F.İ.'nin ise "dolandırıcılık" suçundan kaydının bulunduğu bildirildi. İkamette yapılan aramada bir otomatik tabanca, 2 adet 9 mm çapında tabanca, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmaya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Açılan ateş sonucu polis memurumuz Adem Köş yaralanmıştır. Kahraman polisimiz Adem'imize acil şifalar diliyorum. Milletimizin duası seninle. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan polislerimizi Allah korusun" ifadelerini kullandı.