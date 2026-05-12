Haberler Yaşam Haberleri Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yakalanınca panik atak geçirdi! Hastanede hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 12.05.2026 14:22

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan 43 yaşındaki İsa Yümnü, yakalanmasının ardından panik atak geçirerek fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Yümnü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre ehliyetsiz araç kullandığı belirtilen İsa Yümnü, polis uygulamasında durdurulmak istendi.

DUR İHTARINA UYMADI, KAÇTI, YAKALANINCA FENALAŞTI

Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan Yümnü, aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi sonucu kısa süre içinde durdurularak yakalanan Yümnü, emniyete götürülmek istendiği sırada fenalaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Panik atak rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen İsa Yümnü, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yümnü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 43 yaşındaki İsa Yümnü'nün 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yümnü'nün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Karasu Tuzla Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karasu Tuzla Mahalle Mezarlığı'nda defnedilecek.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
