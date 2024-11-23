Polislere küfürler yağdırıp “erkekseniz beni alın” demişti: Tutuklandı!

Adana'da meydana gelen olayda 25 yaşındaki Mehmet K. arkadaşlarıyla birlikte sokak yarışı amaçlı toplanan gruba dahil oldu. Trafik Şube ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek gruba dağılması yönünde uyarılar yaptı. Yapılan uyarıların ardından grubun bir kısmı dağılırken bazıları dağılmadı.

"ERKEKSENİZ BENİ ALIN"

Dağılmayan grupta bulunan Mehmet K. ile arkadaşlarına polis biber gazlı müdahale yaparak bölgeden uzaklaştırdı. Bu olaydan kısa süre sonra Mehmet K., polislere ağır küfürler ederek sosyal medyada görüntü paylaştı. Paylaştığı görüntüde küfürlerin yanı sıra polislere yönelik, "Erkekseniz beni alın" dedi.