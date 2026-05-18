Polislerimizi şehit eden saldırganla ilgili şok detay... Şizofreni hastası

Edinilen bilgilere göre olay, dün Çorlu'da yapılan bir ihbar sonrası yaşandı. İhbar üzerine adrese intikal eden emniyet ekipleri, şizofreni hastası olduğu öğrenilen Orhan A.'nın saldırısına uğradı. Çıkan arbede sırasında ağır yaralanan polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Türkiye'yi derin üzüntüye boğan olay sonrası şehit aileleri ve emniyet teşkilatı yasa boğuldu.

HASTANE ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Saldırının ardından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Orhan A., sağlık kontrolü için Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirildi. Zanlının hastanedeki işlemleri sırasında polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Hastane bahçesi adeta abluka altına alınırken, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri bölgede geniş güvenlik kordonu oluşturdu. 2002 doğumlu olduğu öğrenilen ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde başka bir sağlık kuruluşuna sevk edildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR

İki polis memurunun şehit olduğu saldırıyla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle devam ediyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için güvenlik kameraları, tanık ifadeleri ve olay yeri inceleme çalışmaları detaylı şekilde sürdürülüyor. Yetkililer, saldırının arka planına ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiğini belirtti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör