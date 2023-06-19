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Giriş Tarihi: 20.6.2023

Polislerin Fatma annesi

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Polislerin Fatma annesi
Bolu Karamanlı Mahallesi'nde oturan 78 yaşındaki Fatma Mallıoğlu 32 yıl önce öğretmen eşini trafik kazasında kaybetti. Okuttuğu 5 çocuğu çeşitli şehirlerde görev yaptığı için yıllardır tek başına yaşıyor. 3 yıl önce tanıştığı polisler Fatma nineye destek verdi. Polisler pazardan dönen Fatma nineyi ekip otosuyla evine kadar götürdü. 12 torun sahibi yaşlı kadın bundan çok etkilendi. Fatma Mallıoğlu, o günden sonra haftada 2-3 gün evinde tepsiyle börek ve zeytinyağı yaprak sarma yapıyor. Bahçelievler Polis Merkezinde görev yapan polislere götürerek onlara ikram ediyor. Fatma teyzeyi kapıda karşılayan polisler, börek ve sarma dolmanın tabaklara konulmasından sonra ilk ikram ona yapılıyor. Fatma Mallıoğlu, "Yurdun dört bir yanından gelip bizler için hizmet veriyorlar. Onların içinde bekâr olan da var, annesi babası yanlarında olmayanda var. Onlara eve yemeği yedirmekten çok mutlu oluyorum. Onlar benim çocuklarım" dedi.

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Polislerin Fatma annesi
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