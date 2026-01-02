Polislerin üzerine motosiklet süren şüpheliler tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında bazı motosiklet sürücülerinin polislerin üzerine doğru motosiklet sürdüğü ve trafikte akrobatik hareketler yaparak hem kendi canlarını hem de görevli polislerin güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildi. Olayın ardından Jandarma ekipleri harekete geçti ve M.A., D.U., Y.A. ile A.A.S. isimli sürücüler kısa sürede yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yapılan işlemler kapsamında şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.A. ve D.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar hakkında ise ilgili adli ve idari işlemler uygulandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN YENİ KANUN TEKLİFİNİN AMACINA VURGU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni kanun teklifinin amacının Kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek ve trafik kültürü oluşturmak" olduğunu söyledi.

112 ÇAĞRI MERKEZİNE BILDIRIN BIZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

Caydırıcılığın, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşı olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, "Trafik kurallarını yok sayan, trafikte şov yaparcasına akrobatik hareketler yapan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. "Biz Gereğini Yaparız" dedi.