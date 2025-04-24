Bazı görevler vardır ki yalnızca fiziksel dayanıklılıkla değil, görsel hassasiyetle de doğrudan ilişkilidir. Görme yetisi, kişinin çevresine verdiği tepkiyi, güvenlik durumlarını algılayış hızını ve karar verme reflekslerini belirleyebilir. Bu nedenle özellikle kolluk kuvvetlerinde, göz sağlığına dair kriterler detaylı bir şekilde tanımlanmıştır. Polislik göz derecesi sınırı nedir, göz numarası kaç olursa polisliğe engel olur gibi sorular bu detaylı tanımlamanın cevabına ulaşmayı sağlar.

Polislik Göz Derecesi Sınırı Nedir?

Polislik başvurularında adayların göz derecesi, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'ne göre değerlendirilir. Bu yönetmeliğe göre, her bir göz için kırma kusurunun (miyop, hipermetrop veya astigmat) ±2.00 dereceyi aşmaması gerekir. Yani bir göz-2.00 veya +2.00 sınırında olabilir; bu değerin üstü kabul edilmez.

Gözlük veya kontakt lens kullanımı serbesttir, ancak gözlükle yapılan düzeltmeyle dahi görme yeterliliği sağlanamıyorsa, aday elenir. Renk körlüğü, şaşılık veya görme alanında ciddi kısıtlama gibi diğer göz hastalıkları da ayrıca değerlendirilir ve bu gibi durumlar da polisliğe engel sayılabilir. Ancak yalnızca göz derecesi açısından bakıldığında, her gözde ±2.00 derece sınırı belirleyici olan değerdir.

Göz Numarası Kaç Olursa Polisliğe Engel Olur?

Bir adayın polisliğe kabul edilebilmesi için gözlük veya lensle ölçülen göz numarasının her bir gözde ±2.00 dereceden büyük olmaması şarttır. Örneğin bir göz-2.50 veya +2.75 gibi bir değere sahipse, bu aday doğrudan elenir. Sınır, hem miyop (eksi değer) hem de hipermetrop (artı değer) için aynıdır.