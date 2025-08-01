POLİSLİK (PMYO) TABAN PUANLARI ve KONTENJAN DURUMU 2025: Polis Meslek Yüksekokulu taban puanları ve başarı sıralaması

YKS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanmasıyla birlikte üniversite adayları tercih sürecine başlıyor. Polislik hayali kuran gençler ise gözlerini 2025 yılı PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) başvuru koşullarına çevirdi. Özellikle TYT puanı ile başvuru yapılan PMYO için bu yılki taban puanlar ve kontenjan bilgileri merak konusu oldu. Adaylar, 2 yıllık polislik eğitimi alarak mesleğe adım atmak için başvuru tarihlerini ve alım yapılacak öğrenci sayısını yakından takip ediyor. Peki, 2025 PMYO taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar...
2025 PMYO POLİSLİK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2025 yılına ait PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) taban puanları henüz açıklanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden önümüzdeki günlerde hem taban puanların hem de kontenjanların duyurulması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl, yani 2024'te, PMYO başvuruları için belirlenen TYT taban puanı 250 olarak açıklanmıştı. Bu kapsamda, adayların ÖSYM tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumundan en az 250 ham puan almaları başvuru şartı olarak belirlenmişti. 2025 yılı için de benzer bir uygulamanın devam etmesi bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar netlik kazanacak.
2024 POLİSLİK KONTENJAN DURUMU
2024-2025 eğitim-öğretim döneminde, Polis Meslek Yüksekokullarına polis memuru olarak yetiştirilmek üzere toplam 2.500 aday alımı gerçekleştirilmişti. Bu kontenjanların 2.000'i erkek adaylara, 500'ü ise kadın adaylara tahsis edilmişti.
2025 yılına ilişkin PMYO kontenjanları ise henüz açıklanmadı. Kontenjanlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzu ile birlikte netleşecek.
PMYO İÇİN TYT'DEN KAÇ NET YAPMAK GEREKİR?
TYT sınavında 20 net yapan bir aday, yaklaşık 201,867 ham puan elde ederken, yerleştirme puanı ise 237,867 civarında oluyor. Bu net sayısıyla adayın başarı sıralaması Türkiye genelinde yaklaşık 1.832.981 olarak hesaplanıyor.
Net sayısı 30'a çıktığında ise ham puan 231,570, yerleştirme puanı ise 267,570 seviyesine yükseliyor. Bu durumda başarı sıralaması 1.328.049 oluyor.
40 net yapan bir aday içinse ham puan 261,437, yerleştirme puanı ise 297,437 civarında hesaplanıyor.