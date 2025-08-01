POLİSLİK (PMYO) TABAN PUANLARI ve KONTENJAN DURUMU 2025: Polis Meslek Yüksekokulu taban puanları ve başarı sıralaması

2025 PMYO POLİSLİK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2025 yılına ait PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) taban puanları henüz açıklanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden önümüzdeki günlerde hem taban puanların hem de kontenjanların duyurulması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl, yani 2024'te, PMYO başvuruları için belirlenen TYT taban puanı 250 olarak açıklanmıştı. Bu kapsamda, adayların ÖSYM tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumundan en az 250 ham puan almaları başvuru şartı olarak belirlenmişti. 2025 yılı için de benzer bir uygulamanın devam etmesi bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar netlik kazanacak.