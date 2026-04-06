Kırıkkale'de polisten kaçan ve ekiplere mukavemette bulunan alkollü sürücü ile araç sahibine toplam 646 bin lira ceza uygulandı. Ö.K.'nin kullandığı araç, Etiler Kavşağı civarında durduruldu. Ancak sürücü araçla olay yerinden kaçtı.Daha sonra araç Orgeneral Arif Çetin Caddesi'nde durduruldu. Yapılan alkol testinde 1.41 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ö.K., polislere hakaret edip direnince ekip aracına alınmak istendi. Bu sırada 3 polis memuruna mukavemette bulunarak kaçmaya çalışan sürücü gözaltına alındı. Sürücü ve araç sahibine toplam 646 bin lira para cezası kesilirken, araç 60 gün süreyle otoparka çekildi.
Polisten kaçan alkollü sürücüye 646 bin TL ceza kesildi