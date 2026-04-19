Polisten kaçarken çatıdan düşüp öldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan Yalçın Demir Kırbaş (17), polis ekiplerinden kaçmaya çalıştığı sırada çıktığı binanın çatısından düşerek yaşamını yitirdi. Yatağan ilçesinde meydana gelen olayda, hakkında çok sayıda suç kaydı ve aranması bulunan Yalçın Demir Kırbaş'ı, yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağılı ekipler çalışma başlattı. Polis ekiplerini fark eden Kırbaş, girdiği binanın çatısına çıktı. Buradan yan binanın çatısına geçmek isteyen Kırbaş, yaklaşık 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kırbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kırbaş'ın Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın ailesinin oturduğu eve molotoflu saldırı düzenlediği öğrenildi.