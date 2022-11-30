Polonezköy Bungalov Evleri Fiyatları - Polonezköy Bungalov Evleri Nerede, Nasıl Gidilir, Konaklama Ne Kadar?

Polenezköy Bungalov evleri fiyatları merak edilen sorulardan biridir. Huzuru bulmak için doğayı tercih edenlerin ilk adresi bungalov evleri olmaktadır. Bungalov evler, doğal malzemeler kullanılarak şirin bir yapı elde edilmektedir. Bungalov evler genellikle ahşaptan yapılmaktadır. Yapımı ve bakımı kolay olduğu için yatırımcılar tarafından da tercih edilmektedir. Hayatın yorucu etkilerinden uzaklaşmak ve daha dinç olarak geri dönebilmek için bungalov evler kişiler tarafından tercih edilmektedir. Polenezköy bungalov evleri nerede, nasıl gidilir, konaklama ne kadar sorularının cevapları...

Polonezköy Bungalov Evleri Fiyatları

Fiyatlar hafta içi ve haft asonu değişiklik gösterdiğinden gitmeden önce aramanızı tavsiye ederiz.

Polonezköy Bungalov Evleri Nerede?

İstanbul şehir merkezine uzaklığı 31,7 km olan bungalov tesisine 1 saat süren yolculuk ile ulaşılmaktadır. Beykoz ilçesinde ki bungalov evleri ilçe merkezine 9,3 km'dir. Polonezköy bungalov evlerine ise 8,6 km uzaklıktadır.

Polonezköy Bungalov Evlerine Nasıl Gidilir?

Polonezköy bungalov evlerine, şahsi aracınız yoksa tercih ettiğiniz işletmenin önünden geçen otobüsler tercih edilmektedir. Şahsi aracınız yok ve toplu taşıma aracını kullanmak istemiyorsanız günlük ve haftalık kiralık araçlar bulunmaktadır. Şehir merkezinde ve ilçe merkezinde araç kiralama hizmeti sunan işletmeler bulunmaktadır.

Konaklama Ne Kadar?

Polonezköy bungalov evleri, sunulan imkanlar doğrultusunda fiyatlar artmaktadır.

Fiyatlar 600 TL ile 1200 TL aralığında değişiklik göstermektedir.