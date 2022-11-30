Haberler Yaşam Haberleri Polonezköy Bungalov Evleri Fiyatları - Polonezköy Bungalov Evleri Nerede, Nasıl Gidilir, Konaklama Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:16 Son Güncelleme: 30.11.2022 11:16

Polonezköy Bungalov Evleri Fiyatları - Polonezköy Bungalov Evleri Nerede, Nasıl Gidilir, Konaklama Ne Kadar?

Polonezköy Bungalov Evleri, İstanbul Beykoz’a bağlı Polonezköy, huzurlu bir tatil için tercih edilmektedir. Balayı, huzur bulmak, dinlenmek için tercih edilen mekanlardan biridir. Polenezköy bungalov evleri, kişilerin tatil ve huzuru bir arada yaşamalarına olanak sağlamaktadır. Gökyüzü maviliği ve doğanın yeşilliğinden faydalanmak isteyen kişiler için ideal bir yer olan Polonezköy Bungalov Evleri, ailelerin çocuklarıyla gidebileceği mekanlardan biridir. Polenezköy bungalov evleri nerede, nasıl gidilir, konaklama ne kadar? Sorularını sizler için araştırdık…

Polonezköy Bungalov Evleri Fiyatları - Polonezköy Bungalov Evleri Nerede, Nasıl Gidilir, Konaklama Ne Kadar?

Polenezköy Bungalov evleri fiyatları merak edilen sorulardan biridir. Huzuru bulmak için doğayı tercih edenlerin ilk adresi bungalov evleri olmaktadır. Bungalov evler, doğal malzemeler kullanılarak şirin bir yapı elde edilmektedir. Bungalov evler genellikle ahşaptan yapılmaktadır. Yapımı ve bakımı kolay olduğu için yatırımcılar tarafından da tercih edilmektedir. Hayatın yorucu etkilerinden uzaklaşmak ve daha dinç olarak geri dönebilmek için bungalov evler kişiler tarafından tercih edilmektedir. Polenezköy bungalov evleri nerede, nasıl gidilir, konaklama ne kadar sorularının cevapları...

Polonezköy Bungalov Evleri Fiyatları

Fiyatlar hafta içi ve haft asonu değişiklik gösterdiğinden gitmeden önce aramanızı tavsiye ederiz.

Polonezköy Bungalov Evleri Nerede?

İstanbul şehir merkezine uzaklığı 31,7 km olan bungalov tesisine 1 saat süren yolculuk ile ulaşılmaktadır. Beykoz ilçesinde ki bungalov evleri ilçe merkezine 9,3 km'dir. Polonezköy bungalov evlerine ise 8,6 km uzaklıktadır.

Polonezköy Bungalov Evlerine Nasıl Gidilir?

Polonezköy bungalov evlerine, şahsi aracınız yoksa tercih ettiğiniz işletmenin önünden geçen otobüsler tercih edilmektedir. Şahsi aracınız yok ve toplu taşıma aracını kullanmak istemiyorsanız günlük ve haftalık kiralık araçlar bulunmaktadır. Şehir merkezinde ve ilçe merkezinde araç kiralama hizmeti sunan işletmeler bulunmaktadır.

Konaklama Ne Kadar?

Polonezköy bungalov evleri, sunulan imkanlar doğrultusunda fiyatlar artmaktadır.

Fiyatlar 600 TL ile 1200 TL aralığında değişiklik göstermektedir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Suriye'de PKK/YPG'yi panikletecek gelişme! Kara harekatı öncesi ABD'den dikkat çeken karar
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı: Yüzde 99 belli
TOKİ KURA TARİHLERİ SON DAKİKA: İşte TOKİ kura çekimi için YENİ takvim! İl il tüm detaylar
EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT ve sözleşmeli personel için kadro mesajı! Tarih verildi: Yasalaşmasına şahit olacağız
Oyuncu Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı... Büyük vefasızlık!
Şaka mısınız siz?
Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! İşte Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler
SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi
Nefesler tutuldu! Kuruluş Osman'da Osman Bey gemileri yakıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Polonezköy Bungalov Evleri Fiyatları - Polonezköy Bungalov Evleri Nerede, Nasıl Gidilir, Konaklama Ne Kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA