Polonya Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Polonya’ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Polonya vize istiyor mu sorusu Türkiye'den Polonya'ya gitmek isteyen vatandaşlarımız tarafından da çok merak edilen bir konudur. Çünkü Polonya, Türk vatandaşlar tarafından sık ziyaret edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkenin kültürel ve turizm açısından zengin olması buraya olan ziyaretleri arttırmıştır. Bir diğer önemli konu da Erasmus ve normal üniversite eğitimleri konusunda iyi olmasıdır. Eğitim ve yaşam olanaklarının da diğer Avrupa ülkelerine göre ucuz olması da bu ziyaretlerin fazla olmasına sebebiyet vermektedir. Bunun dışında kendi kültürel zenginliği fazla olduğundan dünyanın her yerinden misafirler geldiği gibi Türkiye'den de birçok turist ziyaret etmektedir. Bu ziyaretlerin artması da Türk vatandaşlar tarafından birçok soruyu peşinden getirmiştir. Yazımızda bizler de Polonya vize istiyor mu, Türkiye'den Polonya'ya gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı gibi soruların cevaplarını vererek ayrıntılı şekilde bilgi paylaşımında bulunduk. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Polonya Vize İstiyor Mu?

Polonya umumi (bordo) pasaport sahibi olan Türk vatandaşlarından ziyaret için vize talebinde bulunmaktadır. Bunun dışında hususi, hizmet ve diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşlardan seyahat için herhangi bir vize talebinde bulunmamaktadır. Polonya'ya vize başvuruları için Schengen Vizesi prosedürü üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. 90 günü aşmayan seyahatlerde bu prosedür uygulanırken, 90 günü aşan seyahatler için Polonya D Tipi vize başvurusu yapmak gerekmektedir.

Polonya Pasaport istiyor Mu?

Polonya ülkeye seyahatte bulunacak tüm ülke vatandaşlarından pasaport talep etmektedir. Bunun dışında da yine hazırda bulunması ve işlemler esnasında gösterilmesi gereken birçok resmi belge vardır. Yani Polonya'ya giriş esnasında pasaportsuz girmek söz konusu değildir.