Polonyalı turistin canız bedeni bulundu

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ne gelen Polonya uyruklu Grzegorz Stefan Krzywania'nın 17 Haziran Çarşamba günü konakladığı otelden çıkış yapıp, uçağına binmediği, saat 10.15'ten itibaren de kendisinden haber alınamadığı ihbarında bulunuldu.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Aynı gün saat 23.30 sıralarındaki ihbar sonrası turistin bulunması amacıyla ekipler kamera incelemesi yaptı, ilçedeki hastaneler kontrol edildi. İstihbarat, JASAT ve Kemer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından süren çalışmalar sonucu Grzegorz Stefan Krzywania'nın, ormanda cansız bedeni bulundu. Krzywania'nın intihar ettiği belirlendi, olayla ilgili soruşturma sürüyor.