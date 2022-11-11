POMEM kontenjanı ne kadar oldu? EGM PA ile 29. dönem POMEM başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 29. Dönem alımının kontenjanı arttırıldı. Başvuruda bulunmak isteyen ve bu gelişme sonrasında detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak "29. Dönem POMEM kontenjanı ne kadar oldu, başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?" şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

29. DÖNEM POMEM KONTENJANI NE KADAR OLDU, BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELERDİR?

29. Dönem POMEM kontenjanı ne kadar oldu, başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;