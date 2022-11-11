POMEM kontenjanı ne kadar oldu? EGM PA ile 29. dönem POMEM başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 29. Dönem alımının kontenjanı arttırıldı. Başvuruda bulunmak isteyen ve bu gelişme sonrasında detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak "29. Dönem POMEM kontenjanı ne kadar oldu, başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?" şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.
29. Dönem POMEM kontenjanı ne kadar oldu, başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;
Konuyla ilgili Polis Akademisi'nden gelen açıklama şöyle:
08 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen öğrenci alım sayıları Teşkilat ihtiyaçlarına binaen yeniden değerlendirilerek aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 10.400 lisans (8.160 erkek ve 2.240 kadın), 2.600 ön lisans (800 erkek ve 1.800 kadın) olmak üzere toplam 13.000 öğrenci alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin tüm süreçler 08 Kasım 2022 tarihindeki duyuruda belirtildiği şekilde devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Resmi olarak yayınlanan kılavuzda kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm'den daha kısa boylu olmaması gerekiyor.
Adaylarda beden kitle indeksinin 18 ila 27 arasında olması gerekirken giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle 30 yaşını geçmiş adaylar başvuru yapamıyorlar.
POMEM alımlarında o yıl Bakanlık tarafından belirlenen KPSS puanının alınması gerekiyor. POMEM alımlarında lisans mezunları için KPSS P3 puan türü, ön lisans mezunları için ise P39 puan türü aranıyor. İşte POMEM genel başvuru şartları;
T.C. vatandaşı olmak. Lisans ya da önlisans mezunu olmak. Ya da bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan, önlisans ve lisans mezunları için belirlenen barajın üzerinde puan almış olmak.
Giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle, 30 yaşına gelmemiş olmak. Kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm'den daha kısa boylu olmamak.
Beden kitle endeksi 18 ila 27 arasında bulunmak. Silah taşıma ya da kullanmaya engel olacak hukuki bir engel bulunmamak.
Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlıkla ilgili koşulları sağlamak. Polis adayının kendisinin ya da eşinin bir yıl ya da daha uzun süreli hapis cezası almamış olması.
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasal partiye ya da siyasal partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.
Alkol, uyarıcı madde ya da uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak. Kamu haklarından yoksun durumda olmamak.
Sağlık Yönetmeliği hükümleri haricindeki bir nedenden dolayı, polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak.
Erkek adaylar için, eğitimin başlangıç tarihinde askerlik vazifesi altında bulunmamak.