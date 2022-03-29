Pomeranian Köpek Özellikleri Ve Bakımı: Evde Pomeranian Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir?

Pomeranian cinsi köpekler etraftaki olaylara gösterdikleri heyecanlı tepkiler ve oldukça tatlı görünümleri ile bilinirler. Apartman dairelerinde yaşamaya da fazlasıyla yatkın olmaları nedeniyle birçok ailenin bir bireyi olmayı başarırlar. Bu cinsin sahip olduğu belirgin özellikler bakımını kolaylaştırmak için anahtar niteliği taşır.

Pomeranian Köpek Özellikleri

Pomeranian köpeklerin genel özellikleri şu şekildedir:

Fiziksel Özellikler: Genel olarak süs köpeği olarak nitelendirilebilirler. Bu nedenle küçük bir ırk olduklarından söz edilebilir ve fazla büyümezler. Genellikle tek renklilerdir ve beyaz, kahverengi, gri gibi farklı renkli olanları vardır. Gözleri koyu renkli ve belirgindir. Burun ve ağızları da gözleriyle uyumlu bir şekilde koyu renklidir. Küçük kuyrukları sürekli hareket halindedir. Özellikle baş çevresindeki tüyler genelde daha yoğun görünür.

Genel olarak süs köpeği olarak nitelendirilebilirler. Bu nedenle küçük bir ırk olduklarından söz edilebilir ve fazla büyümezler. Genellikle tek renklilerdir ve beyaz, kahverengi, gri gibi farklı renkli olanları vardır. Gözleri koyu renkli ve belirgindir. Burun ve ağızları da gözleriyle uyumlu bir şekilde koyu renklidir. Küçük kuyrukları sürekli hareket halindedir. Özellikle baş çevresindeki tüyler genelde daha yoğun görünür. Ortalama Ağırlık ve Yükseklik: Pomeranian cinsi köpeklerin ağırlığı genel olarak 1.5-3.5 kilogram aralığındadır. Boyları ise 17 ile 30 santimetre aralığında seyreder. Erkek Pomeranian köpeklerin ağırlık ve boy ortalamaları dişi Pomeranian köpeklerin ağırlık ve boy ortalamalarına göre genel olarak daha yüksektir.

Pomeranian cinsi köpeklerin ağırlığı genel olarak 1.5-3.5 kilogram aralığındadır. Boyları ise 17 ile 30 santimetre aralığında seyreder. Erkek Pomeranian köpeklerin ağırlık ve boy ortalamaları dişi Pomeranian köpeklerin ağırlık ve boy ortalamalarına göre genel olarak daha yüksektir. Karakteristik Özellikler: Algılarının oldukça açık olmasından dolayı çevreye fazlasıyla duyarlılardır. Çok hareketli olmalarının da etkisiyle küçük çocuklarla ve başka hayvanlarla çok kolay uyum sağlayamayabilirler. Sahip oldukları küçük yapılarına rağmen tehdit olarak algıladıkları insan ve hayvanlara büyük tepkiler gösterebilirler. Bu tür durumlarda bol bol havlayabilirler ve bu nedenle bekçilik özellikleri de ön plandadır. Havlama dozunu kontrol edemedikleri zamanlar olabileceği için bu açıdan eğitilmeye ihtiyaç duyabilirler. Bunun dışında aşina oldukları insanlara karşı sıcak ve sevimlilerdir.

Pomeranian Boo Köpek Nasıl Bakılır?

Pomeranian Boo olarak da adlandırılan köpekleri beslemek zor değildir. Yalnızca belli başlı noktaları dikkate almak gerekir. Bu noktalar özetlenecek olursa: