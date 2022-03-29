Giriş Tarihi: 29.3.2022 11:39Son Güncelleme: 29.3.2022 11:39
Pomeranian Köpek Özellikleri Ve Bakımı: Evde Pomeranian Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir?
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En sevimli köpek cinsleri arasında bulunan ve minik oluşu ile de ekstra ilgi gören Pomeranian, en çok beslenen evcil hayvanların başında gelir. Meraklı bakışlarıyla dikkat çeken bu şirin köpek, kendine has özellikler gösterir. Pomeranian köpek bakımı ve özellikleri ile ilgili tüm önemli detayları sizler için toparladık.
Pomeranian cinsi köpekler etraftaki olaylara gösterdikleri heyecanlı tepkiler ve oldukça tatlı görünümleri ile bilinirler. Apartman dairelerinde yaşamaya da fazlasıyla yatkın olmaları nedeniyle birçok ailenin bir bireyi olmayı başarırlar. Bu cinsin sahip olduğu belirgin özellikler bakımını kolaylaştırmak için anahtar niteliği taşır.
Pomeranian Köpek Özellikleri
Pomeranian köpeklerin genel özellikleri şu şekildedir:
Fiziksel Özellikler: Genel olarak süs köpeği olarak nitelendirilebilirler. Bu nedenle küçük bir ırk olduklarından söz edilebilir ve fazla büyümezler. Genellikle tek renklilerdir ve beyaz, kahverengi, gri gibi farklı renkli olanları vardır. Gözleri koyu renkli ve belirgindir. Burun ve ağızları da gözleriyle uyumlu bir şekilde koyu renklidir. Küçük kuyrukları sürekli hareket halindedir. Özellikle baş çevresindeki tüyler genelde daha yoğun görünür.
Ortalama Ağırlık ve Yükseklik: Pomeranian cinsi köpeklerin ağırlığı genel olarak 1.5-3.5 kilogram aralığındadır. Boyları ise 17 ile 30 santimetre aralığında seyreder. Erkek Pomeranian köpeklerin ağırlık ve boy ortalamaları dişi Pomeranian köpeklerin ağırlık ve boy ortalamalarına göre genel olarak daha yüksektir.
Karakteristik Özellikler: Algılarının oldukça açık olmasından dolayı çevreye fazlasıyla duyarlılardır. Çok hareketli olmalarının da etkisiyle küçük çocuklarla ve başka hayvanlarla çok kolay uyum sağlayamayabilirler. Sahip oldukları küçük yapılarına rağmen tehdit olarak algıladıkları insan ve hayvanlara büyük tepkiler gösterebilirler. Bu tür durumlarda bol bol havlayabilirler ve bu nedenle bekçilik özellikleri de ön plandadır. Havlama dozunu kontrol edemedikleri zamanlar olabileceği için bu açıdan eğitilmeye ihtiyaç duyabilirler. Bunun dışında aşina oldukları insanlara karşı sıcak ve sevimlilerdir.
Pomeranian Boo Köpek Nasıl Bakılır?
Pomeranian Boo olarak da adlandırılan köpekleri beslemek zor değildir. Yalnızca belli başlı noktaları dikkate almak gerekir. Bu noktalar özetlenecek olursa:
Bu cins köpeklerde kilo artışı kontrol altında tutulmalıdır. Çünkü küçük bir ırk oldukları için belirli bir kilonun üzerine çıkamazlar. Bu nedenle beslenme planları dikkatli hazırlanmalıdır. Günde iki öğün beslenmeleri uygun olurken tüketecekleri mamanın yaşlarına ve sağlık özelliklerine göre seçilmesi önemlidir. Bu noktada bir veterinerden destek alınabilir. Öğün miktarlarının belirlenmesinde de köpeğin yaşı, kilosu ve yaptığı aktiviteler dikkate alınmalıdır.
Tüyleri çok yoğun olmasa da belli miktarda dökülür. Hem dökülmeyi azaltmak hem de tüylerin karışması gibi problemlerle karşılaşmamak adına fırçalamayı alışkanlık haline getirmek gerekir. Belirli aralıklarla tıraş işlemine başvurmak ve tüylerin daha sağlıklı kalmasını sağlamak da mümkündür.
Pomeranian köpeklerde diş problemleri görülebilir. Bu nedenle Pomeranian köpek bakımı konusunda en dikkat edilmesi gereken konulardan biri de diş fırçalamaktır. Bu işlemin sıklığı haftada iki kez olacak şekilde ayarlanabilir. Günlük olarak fırçalama da tercihe bağlıdır.
Kötü koku oluşmasını önlemek için periyodik bir şekilde banyo yaptırmak faydalı olabilir. Bu noktada da yıkama sıklığını köpeğin kirlenme durumunu izleyerek belirlemek doğru olacaktır. Kulaklarını nemli bir pamuk yardımıyla silmek de bakım işleminin bir parçasını oluşturur.
Tırnakları uzayan Pomeranian köpekler ile mutlaka ilgilenmek gerekir. Ayda bir kez yapılacak tırnak kesme işlemi ile tırnakların sorun yaratacak boyuta ulaşması önlenebilir.
Yürümekten hoşlanan bu cins köpeklerin zıplama gibi tehlikeli hareketler haricinde özgürce egzersiz yapmalarına izin verilmelidir. Günlük 30 dakikalık bir hareket onlara iyi gelecektir.
Pomeranian köpeklerin günlük uyuma süresi yaşlarına bağlı olarak değişmekle birlikte günlük ortalama 12 saattir. Köpeğin yorgunluk durumuna göre bu ihtiyaç azalabilir veya artabilir.
Sağlık durumu takip altında tutulan ve aşıları ihmal edilmeyen Pomeranian köpekler genellikle 12-16 yıl aralığında bir ömür süresine sahiplerdir.