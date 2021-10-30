Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasında

Olay, gece saatlerinde Yeşilmahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Dört katlı bir apartmanın ikinci katında oturan Merve A.'nın evine kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Ev sahibi Merve A.'nın olay anında evde olmadığı belirtildi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Gün ağarınca Merve A.'nın penceresindeki saçma izlerini fark eden vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
O ANLAR KAMERADA
Eve ateş açılma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde apartmanın önüne gelen bir otomobilden inen kişinin pompalı tüfekle eve doğru ardı ardına ateş açtığı görüldü.