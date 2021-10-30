Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasında

Olay, gece saatlerinde Yeşilmahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Dört katlı bir apartmanın ikinci katında oturan Merve A.'nın evine kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Ev sahibi Merve A.'nın olay anında evde olmadığı belirtildi.