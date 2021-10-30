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Giriş Tarihi: 30.10.2021 23:23 Son Güncelleme: 30.10.2021 23:48

Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasında

Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasında

Karabük’te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir eve kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Yeşilmahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Dört katlı bir apartmanın ikinci katında oturan Merve A.'nın evine kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Ev sahibi Merve A.'nın olay anında evde olmadığı belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Gün ağarınca Merve A.'nın penceresindeki saçma izlerini fark eden vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Eve ateş açılma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde apartmanın önüne gelen bir otomobilden inen kişinin pompalı tüfekle eve doğru ardı ardına ateş açtığı görüldü.

Evin pencere doğramaları ve camları hasar görürken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasında
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