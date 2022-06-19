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Giriş Tarihi: 20.6.2022

Pompalı tüfekle vurulan Göztepe taraftarı öldü

Pompalı tüfekle vurulan Göztepe taraftarı öldü
İzmir'de tribünün sevilen ismi Göztepe taraftarı Tolga Tarhan (39) silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi 39 Sokak'ta dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Göztepe Yalı Taraftar Derneği binasının önünde Tolga Tarhan'a beyaz bir otomobilin içinden, pompalı tüfekle ateş açıldı. Dernek binasından kaçmaya çalışan Tarhan, vücuduna isabet eden çok sayıda saçma nedeniyle hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından Tarhan ile aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Ali A.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Pompalı tüfekle vurulan Göztepe taraftarı öldü
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