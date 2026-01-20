Haberler Yaşam Haberleri Pompalı tüfekle yaraladı: Kıskıvrak yakalandı!
Giriş Tarihi: 20.01.2026 22:59

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 39 yaşındaki O.C. tartıştığı 25 yaşındaki H.S’yi pompalı tüfekle yaraladı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa süre içerisinde yakalandı.

Olay, İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi Karabağ Köprüsü yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.S. (25) ile O.C. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada O.C., H.S.'yi pompalı tüfekle yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, O.C.'yi kısa sürede olayda kullandığı pompalı tüfek ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

