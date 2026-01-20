Pompalı tüfekle yaraladı: Kıskıvrak yakalandı!

Olay, İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi Karabağ Köprüsü yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.S. (25) ile O.C. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada O.C., H.S.'yi pompalı tüfekle yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, O.C.'yi kısa sürede olayda kullandığı pompalı tüfek ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

